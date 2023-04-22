Bahçelievler'deki AK Parti seçim bürosunun önünde silah sesleri

AK Parti'nin Bahçelievler'de bulunan seçim irtibat bürosunun önünde silah sesleri yükseldi.

Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan AK Parti seçim irtibat bürosunun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş etti.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayın ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz." açıklamasında bulundu.