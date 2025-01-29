Bahçelievler’de metrobüs arızalandı, yolcular yolda kaldı!

İstanbul’un toplu taşıma sisteminde önemli bir yere sahip olan metrobüs hattında sabah saatlerinde aksama yaşandı. Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen bir metrobüs, Bahçelievler ile Şirinevler durakları arasında aniden arızalandı.

Metrobüs içerisinde bulunan yolcular, görevlilerin yönlendirmesiyle metrobüs yoluna indirildi. Bir süre yolda bekleyen vatandaşlar, arkadan gelen metrobüslere yönlendirildi.

Olayın ardından arızalanan metrobüs için teknik ekipler sevk edildi.