Bahçelievler’de metrobüs arızalandı, yolcular yolda kaldı!

İstanbul’un en yoğun ulaşım hatlarından biri olan metrobüs hattında yaşanan arıza, yolculara zor anlar yaşattı. Arıza nedeniyle metrobüs yoluna indirilen yolcular, bir süre beklemek zorunda kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bahçelievler’de metrobüs arızalandı, yolcular yolda kaldı!
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İstanbul’un toplu taşıma sisteminde önemli bir yere sahip olan metrobüs hattında sabah saatlerinde aksama yaşandı. Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen bir metrobüs, Bahçelievler ile Şirinevler durakları arasında aniden arızalandı.

Metrobüs içerisinde bulunan yolcular, görevlilerin yönlendirmesiyle metrobüs yoluna indirildi. Bir süre yolda bekleyen vatandaşlar, arkadan gelen metrobüslere yönlendirildi.

Olayın ardından arızalanan metrobüs için teknik ekipler sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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