Bakan açıkladı: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'yi heyecanlandıran projeleri açıkladı. Yeni bir hızlı ulaşım projesiyle İstanbul-Ankara arası sadece 80 dakikaya inecek.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Bakan açıkladı: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşüyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ankara arasının 80 dakikaya düşeceğini söyledi. 

Bakan Uraloğlu, ayrıca toplu taşıma araçlarında yüz tanıma kamerası uygulamasının devreye gireceğini duyurdu. Taksi, dolmuş ve otobüslerde kullanılacak bu sistemin, güvenlik ve yolcu takibini artırması bekleniyor. Yeni teknolojilerin ne zaman uygulanmaya başlayacağı ise merak konusu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,"5G'yi Türkiye'de deneyimlemeye başladık. Deneme izni verdik. Bu sene çıkmadan ihale takvimini açıklarız, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ihalesini yaparız, 2026'nın başında ilk sinyali alırız" dedi.

'YÜZ TANIMA SİSTEMİ GELİYOR'

Otobüslerle ilgili genel anlamda seyahat eden, güzergahları yolcuları vs... orada en kıymetli olan da takografların takibi. Yaşanan bazı kazalar ve güvenlikle ilgili problemlerden dolayı taksi, dolmuş ve otobüslere kamerayı zorunlu hale getiriyoruz. Sürücü 8 saatten fazla araç kullanamaz diyoruz. Benim belgem kullandı sürem doldu, diğer belgeyi takıyoruz ama yine ben kullanıyorum. Bunun önüne geçmek için kamera koyup yüz tanımayla önüne geçeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında yakında yapacağız.

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