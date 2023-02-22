Bakan Akar'dan çadır kentte kurulan Mehmetçik Okulu'na ziyaret

Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da, Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip etmeyi sürdürüyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde önceki gün gerçekleşen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından da Akar, kent merkezinde incelemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Tabur Komutanı'ndan son çalışmalara ilişkin bilgi alan, talimat veren Akar, Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT A.Ş tarafından kurulan günlük 10 bin kişilik yemek dağıtım kapasitesine sahip mutfak ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ekmek fırınında da incelemelerde bulundu.

Daha sonra Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Mehmetçik tarafından Atakaş Hatayspor Tesislerinde kurulan çadır kenti ziyaret etti. 200 çadırın bulunduğu çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelen, taleplerini dinleyen Akar, Mehmetçiğin yemek dağıtım faaliyetini de takip etti.

Çadır kentte kurulumu tamamlanan Mehmetçik Okulu'nda da incelemelerde bulunan Akar, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Bir araya geldiği çocuklarla oyun oynayan Akar, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaptı. Asrın felaketinin ardından diğer faaliyetlerle birlikte üzerinde en fazla durulacak konuların başında eğitimin geldiğini belirten Akar, bölgede yaraların sarılmasıyla birlikte eğitim öğretimin de en kısa zamanda başlayacağını söyledi.

Mehmetçik Okulu'nda, çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri tarafından eğitici ve eğlendirici çalışmaların yanı sıra psikodestek faaliyetlerinin yürütüleceği ifade edildi.

Bakan Akar, çadır kentte gördüğü Tacikistan Arama Kurtarma görevlilerine de çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti, Tacikistan Savunma Bakanı'na selamlarını iletti.

NATO'DAN KONTEYNER KENT

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra beraberindeki Orgeneral Güler ile İskenderun ilçesine geçerek Mehmetçiğin buradaki çalışmalarını yerinde denetledi.

NATO'nun İskenderun'da depremin ardından kuracağı konteyner kentte de incelemelerde bulunan Akar, buradaki çalışmaları yerinde inceledi, bilgi aldı, talimat verdi. NATO görevlileri ile de bir araya gelen Akar, gösterilen destekten dolayı teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın bir sonraki durağı, depremin ardından Rol-2 seviyesinde hastane olarak sağlık hizmeti vermeye başlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük çıkarma gemisi TCG Bayraktar oldu.

Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, depremzedelerle bir araya geldi. Taleplerini dinleyen, doktorlarla görüşen Akar, kahramanca ve fedakarca faaliyetlerine devam eden Bahriyelilerle de bir araya geldi. Gemi personeline hitap eden Akar, "Devlet millet omuz omuza çalışmalarımız sürüyor. Sizler de bu konuda büyük gayret gösteriyor, önemli katkılar sağlıyorsunuz. Yaptıklarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum." dedi.

"HATİCE DENİZ" ILE "NUR" GEMİDE DOĞDU

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük çıkarma gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar'da şu ana kadar 32 ameliyat, 6 bin 135 yaralının tedavisi yapıldı. Gemilerde ayrıca "Hatice Deniz" ile "Nur" isimli iki bebeğin doğumu da gerçekleşti.