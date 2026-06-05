Bakan Akın Gürlek duyurdu, 20 yıllık faili meçhul çözüldü! İşte tüm ayrıntılar

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından ilk detayları paylaşılan ve Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana "kimliği belirsiz ceset" olarak arşivde bekleyen feci olayın arkasından dramatik bir aile katliamı çıktı. Kimsesizler mezarlığına defnedilen 29 yaşındaki Gülcan Yazıcı'yı katlettiği şüphesiyle jandarma tarafından siber ve fiziki takiple yakalanan 3 yakın akrabası, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

1000 KAYIP KADIN ANALİZ EDİLDİ: %99,99 AKRABALIK RAPORU

Söz konusu sismik adli süreç, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 14 Mart 2006 tarihinde Ozan Mahallesi’ndeki Ozan Çayı’nda başından 7,65 milimetre çapında mermiyle vurularak infaz edilmiş halde bulunan ve o dönem kimliği saptanamadığı için kimsesizler mezarlığına gömülen talihsiz kadının dosyasını yeniden açmasıyla başladı. Siber veri bankalarında 2005 ve 2006 yılları arasında Türkiye genelinde kayıp ihbarı verilmiş tam 1000 kadının profili iğneyle kuyu kazar gibi analiz edildi.

Derinleştirilen siber ve fiziki takip neticesinde cesedin, o dönem Yalova’da yaşayan ve Kemal Y. isimli şahıs tarafından hakkında resmi kayıp ihbarında bulunulan Gülcan Yazıcı’ya ait olabileceği öngörüldü. Savcılık talimatıyla, Yazıcı’nın eski dini nikahlı eşi Osman O.’dan olan öz kızı Sultan O.’dan siber adli tıp laboratuvarında incelenmek üzere DNA örnekleri alındı. Yapılan moleküler genetik incelemede, çaydan çıkarılan kemik örnekleri ile Sultan O.’nun biyolojik DNA'sının yüzde 99,99 ihtimalle uyuştuğu saptandı ve adli rapor dosyaya eklendi.

KIZININ DOĞUM GÜNÜ PASTASINI KESMEYE GELMİŞTİ

Adli arşiv analizlerinde, talihsiz anne Gülcan Yazıcı’nın 17 Kasım 2005’te öz kızı Sultan’ın doğum gününü kutlamak amacıyla Yalova’dan Samsun’un Bafra ilçesindeki Darboğaz Mahallesi’ne geldiği belirlendi. Burada o dönem Bayram A.’nın evinde koruma altında kalan çocukları Sultan ve Selim’i ziyaret eden genç anneden bir daha haber alınamadığı saptandı. Soruşturmada, çocukların kaldığı Darboğaz Mahallesi ile cesedin bulunduğu Ozan Mahallesi’nin fiziki olarak birbirine çok yakın hatlar olduğu saptandı. Çocukların mülakat ifadelerinde, annelerinin o gün kendilerine bir telefon numarası bırakarak köyden ayrıldığını söyledikleri kayıtlara geçti.

ÇOCUKLARIN BAKIMI İÇİN EMEKLİ MAAŞINI ARKADAŞINA DEVRETMİŞ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen eş zamanlı asayiş operasyonuyla, cinayetin doğrudan şüphelisi konumuna gelen Gülcan Yazıcı’nın öz kardeşi N.Y., eski dini nikahlı eşi Osman O. ile onun yakın arkadaşı Bayram A. kıskıvrak gözaltına alındı. Adli dosyaya yansıyan mali detaylara göre, çocukların babası Osman O.’nun, o dönemde öz çocukları Selim ve Sultan’a bakması karşılığında emekli maaşını tamamen arkadaşı Bayram A.’ya gayriresmi olarak devrettiği ve çocukları onun evine yerleştirdiği saptandı.

"BALIK TUTMAYA GELMİŞTİK, YUMUŞAK BİR ŞEYE BASTIM"

Ozan Mahallesi’nde 20 yıl önce nehir kıyısında cesedi bularak ilk ihbarı gerçekleştiren Nejdet Demir (72), asayiş muhabirlerine dehşet anlarını anlattı. Demir, “O gün çaya balık tutmaya gelmiştik. Serpme ağı atarken ayağımla suyun içinde yumuşak bir kütleye bastım. İlk başta telef olmuş bir hayvan sandım ama dikkatli baktığımda insan cesedi olduğunu fark ettim ve şüphelendim. Her tarafı çürümüştü, kolları yoktu. Hiç dokunmadan muhtar olan ağabeyime haber verdim, jandarma ve savcılar gelip götürdü. Ölen Gülcan Yazıcı’yı köyümüzden olmadığı için hiç tanımıyorum” dedi.

Cesedin nehirden traktör yardımıyla çıkarılmasına fiziki destek veren Fatih Demir (43) ise, “İki farklı derenin kesiştiği noktada ceset bulunmuştu. Biz traktörümüzle jandarma eşliğinde suyun içinden çıkardık. Cesedi oraya cinayeti işleyip doğrudan mı attılar, yoksa yukarıdaki köylerden suyun sismik akıntısıyla mı sürüklendi bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Gülcan Yazıcı'nın mezarının şu an İstanbul'da, hayatta kalan çocuklarının ise Yalova'da ikamet ettiği öğrenildi. Şüphelilerin Bafra Adliyesi'ndeki sorgusu devam ediyor.