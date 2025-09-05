Bakan Bayraktar açıkladı: Soma Termik Santrali yeniden çalışacak

Bakan Bayraktar, Soma Termik Santrali’nde yaşanan sorunlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah Soma Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz. Ama gözüken şu, Soma'da bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Soma'daki santralin işletmecisi maalesef iyi bir işletmecilik performansı ortaya koymadı. Santralde yapması gereken yatırımları yapmadı. Bu santral daha profesyonelce işletecek bir oyuncuyla inşallah bundan sonra yoluna devam edecek. Bunun da kararını ve uygulamasını inşallah bu ay içerisinde hayata geçirmiş oluruz ve yeni oyuncuyla yeni işleticiyle bir anlamda Soma yoluna devam edecek” dedi.

YERLİ KÖMÜR VURGUSU VE TEŞVİK PROGRAMI

Soma’daki Dereköy Maden Sahası’nda konuşan Bayraktar, yerli kömürün Türkiye’nin enerji arz güvenliği için çok önemli olduğunu belirtti. Türkiye’nin yerli kömürden elektrik üretiminde yaklaşık 7 bin 500 megavat kurulu güce sahip olduğunu aktaran Bayraktar, “Bu santrallerimizde hem çalışan işçilerimiz hem madenlerde çalışan toplam 27 bin kişilik doğrudan istihdama katkı sağlayan önemli bir alandan bahsediyoruz. Bunun yan kollarıyla birlikte on binlerce insana, aileleriyle beraber yüz binlere hitap eden bir alan” ifadelerini kullandı.

Bakan, yeni teşvik programının detaylarını da açıklayarak, Türkiye’de bu santrallerde üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 60’ının 7,5 dolar centlik bir alım garantisi üzerinden değerlendirileceğini söyledi. Ayrıca çevre yatırımı yapmayan, işçi ücretlerini ödemeyen ve kamuya borcu bulunan şirketlerin bu teşvikten yararlanamayacağını vurguladı.

Teşvik paketinin önemine dikkat çeken Bayraktar, “Bu programımızın içerisinde aynı zamanda yeni kurulacak kömür santrallerini de teşvik ediyoruz” diyerek uzun yıllardır beklenen düzenlemenin sektöre can vereceğini belirtti. Türkiye’nin yerli kaynaklarını ekonomiye çevreyle uyumlu bir şekilde kazandırmanın önemine işaret etti.