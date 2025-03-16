Bakan Bayraktar'dan enerjide özelleştirme sürerken bağımsızlık vurgusu

Enerji ve maden sektörlerinde özelleştirme çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak’ta yaptığı konuşmada enerjide bağımsızlık vurgusu yaptı.

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Bakan Bayraktar'dan enerjide özelleştirme sürerken bağımsızlık vurgusu
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Bakan Bayraktar, "Türkiye, yerli kömürünü ne kadar üretirse o kadar ithalatını düşürecek, o kadar dışa bağımlılığını azaltacak. Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz. Enerjide bağımsızlığın yolu kendi doğalgazımızı, petrolümüzü üretmekten geçiyor.” dedi.

Zonguldak’ta enerji çalışanlarıyla iftar programında bir araya gelen Bayraktar, Türkiye’nin enerjide bağımsız olmasının ekonomik gücü artıracağını belirterek, “İnanıyoruz ki Türkiye bağımsız olursa çok daha büyük, çok daha güçlü bir ülke olacak, ekonomimiz çok daha ileri seviyede olacak. Vatandaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe çok daha ümitvar bakacaklar.” ifadelerini kullandı.

Yerli kömürün elektrik üretiminde daha fazla kullanılması için yapılan çalışmalara da değinen Bayraktar, “Çok yakın zamanda Meclisimizden yetkiyi aldık. Yerli kömürümüzü elektrik üretiminde destekleme konusunda çalışmalarımız sona yaklaştı. Bunu en kısa sürede açıklayarak kömür üretimini daha da teşvik edeceğiz.” dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) işçi alımı konusunda da çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak’ımıza, TTK’ye yönelik yeni bir istihdam programını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır.” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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