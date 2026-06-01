Bakan Çiftçi Kurban Bayramı trafik bilançosunu açıkladı! Acı haber geldi

Bakan Çiftçi, alınan olağanüstü önlemlere ve yapılan yoğun denetimlere rağmen bayram tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında maalesef 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini acıyla duyurdu.

İşte Bakan Çiftçi'nin açıklamaları, sahada görev yapan personel sayıları ve geçmiş yıllara ait karşılaştırmalı kaza istatistikleri:

Devlet 24 Saat Esasıyla Sahadaydı: 334 Bin Personel Görev Yaptı

Bakan Çiftçi, bayram süresince vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekiplerin gece gündüz demeden sahada olduğunu belirtti ve şu verileri paylaştı:

Toplam Görevli Personel: Bayram boyunca İçişleri Bakanlığı'nın 334 bin 17 personeli, vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre kesintisiz mesai yaptı.

Trafik Denetim Gücü: Sadece trafik güvenliği için 66 bin 481 personel ve 49 bin 826 ekip aracı yollarda aralıksız denetim sürdürdü.

Tarihi Rekor: 9 Günlük Tatiller İçerisinde En Düşük Can Kaybı

Alınan sıkı tedbirler ve sürücülerin kurallara gösterdiği hassasiyet sayesinde, 2026 yılı Kurban Bayramı tatili, geçmişteki 9 günlük tatil uygulamaları kıyaslandığında "en düşük can kaybının yaşandığı yıl" olarak kayıtlara geçti. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1, kaza yeri can kayıplarında ise yüzde 34,3 oranında tarihi bir düşüş kaydedildi.

İşte Bakanlığın resmi verilerine göre, geçmişten bugüne 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarındaki trafik kazası can kayıplarının seyri:

2016 Yılı Kurban Bayramı: 117 Vatandaşımız vefat etti.

2018 Yılı Kurban Bayramı: 148 Vatandaşımız vefat etti.

2021 Yılı Kurban Bayramı: 87 Vatandaşımız vefat etti.

2023 Yılı Kurban Bayramı: 110 Vatandaşımız vefat etti.

2024 Yılı Kurban Bayramı: 71 Vatandaşımız vefat etti.

2026 Yılı Kurban Bayramı: 70 Vatandaşımız vefat etti.

Bakan Çiftçi, can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır. Elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bu anlayışla daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye için çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle sürdüreceğiz."