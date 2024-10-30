Bakan duyurdu: 81 ilde ortak kart dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirecek olan 'Türkiye Kart' sistemine dair bilgi verdi. 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde bu sistemin ulaşımda ortak kart olarak kullanılmaya başlanacağını duyuran Bakan Uraloğlu, pilot illerde sistemin büyük ilgiyle karşılandığını belirtti.

BAKAN URALOĞLU: "TÜRKİYE KART İLE TEK KART, TÜM TÜRKİYE"

“Türkiye Kart ile Tek Kart, Tüm Türkiye! 47 bin 265 kullanıcı, 118 bin 273 seyahat! Türkiye Kart, pilot illerde büyük ilgiyle karşılandı! Hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde aktif hale getirmek!” şeklinde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, sistemin ülke genelinde yaygınlaşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

TÜRKİYE KART NASIL ALINIR

Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT şubelerinden kartlarını temin edebilecek. Şemasız Türkiye Kart için 40 TL, Debit ve Prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL ödeme yapılması gerektiği bildirildi. Engelli, şehit yakını, gazi ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ise özel düzenlemeler yapılmakta olduğu açıklandı.

HANGİ İLLERDE KULLANILIYOR?

Halihazırda Türkiye Kart, Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat illerinde ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı hattında kullanıma sunulmuş durumda. 2024 yılı sonuna kadar Türkiye Kart’ın İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN ve diğer 13 ilde daha kullanılabilir hale geleceği belirtildi. Bu iller: Rize, Kocaeli, Aksaray, Karabük, Tokat, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum, Gaziantep.