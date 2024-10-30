Bakan duyurdu: 81 ilde ortak kart dönemi başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirecek olan 'Türkiye Kart' sistemine dair bilgi verdi. 2024 yılı sonuna kadar ulaşımda ortak kart olarak kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
Bakan duyurdu: 81 ilde ortak kart dönemi başlıyor
Yayınlanma:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirecek olan 'Türkiye Kart' sistemine dair bilgi verdi. 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde bu sistemin ulaşımda ortak kart olarak kullanılmaya başlanacağını duyuran Bakan Uraloğlu, pilot illerde sistemin büyük ilgiyle karşılandığını belirtti.

 BAKAN URALOĞLU: "TÜRKİYE KART İLE TEK KART, TÜM TÜRKİYE"

“Türkiye Kart ile Tek Kart, Tüm Türkiye! 47 bin 265 kullanıcı, 118 bin 273 seyahat! Türkiye Kart, pilot illerde büyük ilgiyle karşılandı! Hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar 18 ilde aktif hale getirmek!” şeklinde açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, sistemin ülke genelinde yaygınlaşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

TÜRKİYE KART NASIL ALINIR

Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT şubelerinden kartlarını temin edebilecek. Şemasız Türkiye Kart için 40 TL, Debit ve Prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL ödeme yapılması gerektiği bildirildi. Engelli, şehit yakını, gazi ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ise özel düzenlemeler yapılmakta olduğu açıklandı.

HANGİ İLLERDE KULLANILIYOR?

Halihazırda Türkiye Kart, Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat illerinde ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı hattında kullanıma sunulmuş durumda. 2024 yılı sonuna kadar Türkiye Kart’ın İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN ve diğer 13 ilde daha kullanılabilir hale geleceği belirtildi. Bu iller: Rize, Kocaeli, Aksaray, Karabük, Tokat, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum, Gaziantep.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sıcak para arayışında! Suudi Arabistan ziyaretini değerlendirdiHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sıcak para arayışında! Suudi Arabistan ziyaretini değerlendirdiEkonomi
ulaşım kartları Ulaştırma Bakanlığı
Günün Manşetleri
TUSAŞ saldırısının yeni ayrıntıları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık mesajı
Erdoğan, açılım süreciyle ilgili Bahçeli'nin öncülüğüne dikkati çekti
Türkiye öncülüğünde İsrail'e karşı yeni adım
Bakan Mehmet Şimşek sıcak para arayışında
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
11 bin 852 Filistinli öğrenci hayatını kaybetti
Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi
Çok Okunanlar
Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi Perinçek'ten Bahçeli- Erdoğan değerlendirmesi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener kararı
Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde Ons altında rekor! İlk kez o barajın üzerinde
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi