Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Türkiye'nin yarı kurak bir iklime sahip olduğunu belirterek "Su zengini bir ülke değiliz" söyledi. Bakan Eroğlu, "Cuma, Cumartesi ve Pazar" yağış var uyarısında bulundu. 22 Aralık Cuma hava durumu...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu katıldığı bir televizyon programında son 44 yılın en kurak yılı 2017 yılında değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Eroğlu, "Cuma, Cumartesi ve Pazar" yağış var uyarısını yaptı.



Veysel Eroğlu, Türkiye'nin su zengini bil ülke olmadığına dikkat çekti. Bakan Türkiye'nin yarı kurak bir iklima sahip olduğunu söyledi. Eroğlu, susuzluğua karşı önlemler aldıklarını ifade ederek, "Ankara'da yağış olmazsa bile dört ay yetecek su var" şeklinde konuştu.



GÖLCÜK TABİAT PARKI İHALESİ



Gölcük Tabiat Parkı'nın konaklamaya açılmasına ilişkin yöneltilen soruya Eroğlu, "Gölcük Bolu'da muhteşem bir yer. Bununla ilgili bir plan yaptık. Ben Gölcük'e gittiğimde orası cıvıl cıvıl. Baktım vatandaşların oturacak yeri yok. Biz orada plan yaptık dedik ki hiçbir ağaç kesmeden, Gölcük'ün bulunduğu alanın içine karışmadan. Ağaç kesilmeyecek, doğa tahrip edilmeyecek" yanıtını verdi.



"BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 31 CİVARINDA"



Bakan Eroğlu, "Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok sayıda baraj ve gölet inşa ettik, suyu tuttuk. Hiçbir şehrimizde susuzluk problemi çektirmedik. Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde, su zengini değiliz. Barajlarda doluluk oranı yüzde 31 civarında" dedi.



"İÇME SUYU SIKINTISI YAŞAYAN BİR İLİMİZ YOK"



Orman ve Su İşleri Bakanı, "İçme suyu sıkıntısı yaşayan bir ilimiz yok biz tedbirimizi aldık. Birkaç ilimiz var onlara da önlem aldık" ifadelerini kullandı. Eroğlu, Kilis ve Gaziantep'in Suriyeli mülteciler nedeniyle yoğun nüfus artışına maruz kaldığını oluşan problemlerin de yeni projelerle giderildiğini ifade etti.



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'nun konuşmasından satır başları; Melen barajının yüzde 90'ı bitti. O da önümüzdeki yıl devreye giriyor. Sadece Melen barajı İstanbul'un ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Melen Barajı İstanbul'un sigortası gibi olacak.



İzmir'de çok büyük su sıkıntısı vardı oraya da el attık. Şu anda İzmir'de de bir sıkıntı yok. Şu anda yeni barajlar yapıyoruz.



Esasen şunu söyleyeyim 193 yerleşim yerinde su problemi vardı bunları kökünden çözdük hatta Kıbrıs'a da su götürdük.



ORMAN YANGINLARI SONRASI BİLANÇO



2017 yılı çok kuraktı. Bu yıl 2042 tane yangın çıktı. Bu konuda da çok başarılıyız. Küçük yangınları bölgeler takip ediyor çok büyük yangınlarda Orman Genel Müdürlüğü devreye giriyor. Hatta ben de devreye giriyorum. Yangın sistemlerimizle bütün Türkiye'yi gözetliyoruz. Yangınların maddi kayıplarını hesaplamak zor.



Sadece orman yangınlarıyla mücadele etmiyoruz. Bu yıl 2500 kırsal alan yangınına da müdahale ettik. Kanuni olarak bizim vazifemiz değil ama orası yanarken biz kayıtsız kalamıyoruz müdahale etmek zorunda kalıyoruz.



"HER YIL 350-400 MİLYON CİVARINDA FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURUYORUZ"



Biz başka hususta kadar ağaç dikiyoruz. Her yıl 350-400 milyon civarında fidanı toprakla buluşturuyoruz. Cumhurbaşkanımız Milli Ağaçlandırma Seferberliği başlatmıştı bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız 4 milyarıncı fidanı toprakla buluşturdu.



Ilısu Barajı'nın yüzde 96'sı bitti. Tarihi eserlere zarar vermedik onları taşıdık. Bize yapılamaz dediler biz yaptık. Türkiye'nin en yüksek barajlarını biz inşa ettik. 274 metre yükselikte dünyanın sayılı Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli de devam ediyor.