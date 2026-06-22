Bakan Ersoy: Kerbela’nın mesajı birlik, kardeşlik ve insan sevgisidir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayının anlamı ve Kerbela’nın insanlığa bıraktığı evrensel mesaj kapsamında düzenlenen “Yas-ı Matem Oruç Açma Lokması” programında vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade etti.

Ersoy, programda yaptığı açıklamada Hz. Hüseyin’in hak, adalet ve insanlık onuru uğruna verdiği mücadelenin tüm insanlığa ışık tuttuğunu belirterek, Kerbela’nın en önemli mesajının zulme karşı dururken birlik, kardeşlik ve insan sevgisinden ayrılmamak olduğunu aktardı.