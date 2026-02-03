Bakan Ersoy tarih verdi: Deprem bölgesindeki tarihi eserlerde tüm çalışmalar Haziran'da bitiyor!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile gerçekleşen görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Ersoy, bölgedeki kültürel mirasın restorasyon sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Ersoy, depremde hayatını kaybedenleri anarak başladığı konuşmasında, yürütülen çalışmaların geldiği noktayı şu sözlerle özetledi: "11 ilimizde başlattığımız tam 63 işi tamamlamış bulunuyoruz. Uzman ve işçilerimizin sahada ortaya koydukları kararlılık ve elde ettikleri sonuçlar, her türlü takdirin ötesindedir."

UMUT SİMSARLARINA SERT TEPKİ

Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir felaketin yaşandığını belirten Ersoy, Türk milletinin bu süreçte gösterdiği dayanışmaya dikkat çekti. "Bu ölçekte bir yıkım bile aziz milletimizin, sizlerin, yüksek karakterine, sabrına, ahlak ve vicdanına gölge düşürmemiştir. Birlik ve beraberliğimize halel getirememiştir. Dünya bu büyük milletin nasıl kenetlendiğine hayretle, hayranlıkla, imrenerek şahit olmuştur. Bu milletin bir ferdi olmaktan duyduğum tarifsiz gururu sizlerin huzurunda bir kez daha samimiyetle vurgulamak isterim" diyen Ersoy, sürecin başındaki eleştirilere ve yaşanan zorluklara değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremin hemen ardından bölgeye gelerek verdiği sözleri hatırlatan Ersoy, sahadaki çalışmalar üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Umut simsarlığı yapanlara, acıdan siyasi çıkar devşirmeye çalışanlara, sabah gelip öğlen kaçanlara karşın bizler sizin emanetiniz olan makamların gereğini yapmanın, sorumluluğumuzu yerine getirmenin gayretinde olduk. Bizlere güvendiniz, destek verdiniz, en zor anlarınızda sabrettiniz. Allah'a şükürler olsun ki aradan geçen 3 yıl sonunda, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve ekibinin tarihe geçen muazzam çalışmaları olmak üzere verdiğimiz emeğin, harcadığımız mesainin, gecesi gündüzü olmayan çalışmalarımızın sonucunda, yeniden inşa edilmiş şehirlerde, normalleşen hayatların huzurunu görmek nasip olmuştur."

VİZYON YOKSUNLARINI MİLLETİN VİCDANINA HAVALE ETTİK

Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını, kalan kısımların ise hızla bitirileceğini vurgulayan Ersoy, yürütülen inşa ve ihya hareketinin tarihe not düşüleceğini belirtti. Süreçle ilgili karamsar tablo çizenlere yüklenen Bakan Ersoy, "Bu denli kısa sürede tamamlama başarısını, bize bu gücü ve ilhamı veren aziz milletimizin büyüklüğüyle birlikte tarihe not düşeceğiz. '10-15 yıldan önce bu işler olmaz' diyerek bu milletin en kara gününde insanımızın kalbine, düşüncelerine, umutlarına gölge düşürmeye çalışan vizyon yoksunlarını da yine milletimizin vicdanına havale ettik. Onlar ancak, yönetimde kendileri olsaydı bu işleri beceremeyerek, millete nasıl büyük bir çile çektireceklerini daha afetin ilk gününden açıkça itiraf etmiş oldular" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem sonrasında 11 ilde yapılan teknik çalışmaların detaylarını paylaştı. Toplam 5 bin 119 taşınmaz üzerinde inceleme yapıldığını aktaran Ersoy, süreci şöyle anlattı: "6 Şubat'ın hemen ardından yürüttüğümüz çalışmaları rakamlarla özetlemek gerekirse, toplam 5 bin 119 taşınmaz üzerinde hasar tespit çalışmaları yapılmış ve söz konusu yapılardan 364'ünün tamamen yıkıldığı görülmüştür. Yine ağır hasarlı 973, orta hasarlı 1206 ve hafif hasarlı 1036 eser tespit edilmiştir. Eserlerin durumunun belgelenmesiyle yeniden inşa ve restorasyon uygulamaları için projelendirmeler yapılmıştır. Söz konusu olan koruma altındaki tarihi eserler ve kültür varlıkları olduğu için sürecin son derece hassas, bilimsel verilere ve yapıların özgün hallerine bağlı kalınarak yürütülmesi de elbette zorunludur. Bütün bunları göz önüne alarak 11 ilimizde başlattığımız tam 63 işi tamamlamış bulunuyoruz. Uzman ve işçilerimizin sahada ortaya koydukları kararlılık ve elde ettikleri sonuçlar, her türlü takdirin ötesindedir."

Bakanlık tahsisli yapılar için yaklaşık 7,3 milyar lira ödenek kullanıldığını belirten Ersoy, özel mülkiyetteki tescilli 1.554 yapıya da 2 milyar liranın üzerinde destek sağlandığını açıkladı. Hatay özelinde ise bugüne kadar 2,3 milyar lira harcanarak 10 işin tamamlandığı, 5 büyük ölçekli projenin devam ettiği bildirildi.

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ BU YIL AÇILIYOR

Hatay'daki sivil mimari örneklerinin kurtarılması için de yoğun bir mesai harcandı. Ersoy, Antakya’da 69 yapının projesinin hazırlandığını, müzedeki kurtarma çalışmalarının ise titizlikle sürdüğünü ifade etti: "Hatay Müze Müdürlüğü teşhir salonlarında kurtarma çalışmaları sırasında, pano halinde toplam 1080 metrekare 72 adet mozaik kaldırılmıştır. Müze binası içinde ise 1125 metrekare ölçülerinde ağır ve orta hasarlı mozaik panoların restorasyon ve konservasyon uygulamaları devam etmektedir. Yine müzemizdeki ağır ve orta hasarlı 28 taş eser geçici depolara taşınmıştır. Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi'nde ise 9 orta ve hafif hasarlı eserin restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır."

11 il genelinde hasar gören 155 müze eserinin restore edildiğini vurgulayan Bakan Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi'nin açılış tarihine ilişkin de müjde verdi: "Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı hafif, orta ve ağır hasarlı 218 eser ile Elbistan Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı hafif ve orta hasarlı 6 eserin işlemleri devam etmektedir. Hatay Arkeoloji Müzemizde restorasyon çalışmaları etaplar halinde sürdürülmektedir. İnşallah yeni yüzüyle bu yıl açılışa hazır hale getirmiş olacağız. Müzemizin yanı sıra Hatay eski Belediye Binası'ndaki çalışmalar tamamlanmış, Kurtuluş Caddesi'nin tarihi dokusunu ayağa kaldırmak amacıyla başlatılan kentsel tasarım uygulamalarında da sona gelinmiştir. Gerçekten de Hatay'ın kadim tarihi ve muazzam kültürel dokusu çok kapsamlı, çok yönlü yoğun bir mesai gerektiriyor. Bizler büyük bir dikkatle bütün bu gereklilikleri karşılamaktayız."

VAKIF ESERLERİ VE HABİB-İ NECCAR CAMİSİ'NDE SON DURUM

Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki eserlerde gelinen son nokta hakkında da bilgi veren Ersoy, depremin vakıf eserlerine maliyetinin yaklaşık 15 milyar lira olduğunu kaydetti. Bölgedeki 377 vakıf eserden 31'inin tamamen yıkıldığını hatırlatan Ersoy, kalan çalışmalar için önümüzdeki haziran ayını işaret etti: "Asrın felaketi, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz için geride yaklaşık 15 milyar liralık bir maliyet bırakmıştır. Zira 11 ilin tamamında depremden etkilenen toplam 377 vakıf eser tespit edilmiştir. Bunlardan 31'i maalesef tamamen yıkılmıştı, 144 eser ağır, 104 eser orta ve 98 eser hafif hasarlı olarak depremden çıkmıştır. 3 yıl sonunda, 33'ü Hatay'da olmak üzere çok şükür 109 eserimizi ayağa kaldırmış bulunuyoruz. İnşallah kalan 268 eserin çalışmalarını da önümüzdeki hazirana kadar bitiriyoruz. Böylece gerek tamamen yıkılmış gerek farklı seviyelerde hasar almış olsun 11 ilimizdeki bütün vakıf eserlerimiz aslına döndürülmüş oluyor."

Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar’ın 27 Aralık’ta yeniden ibadete açıldığını hatırlatan Ersoy, caminin restorasyonundaki teknik detaya dikkat çekti: "27 Aralık'ta, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrif ettikleri toplu açılış günü, bizler de Anadolu'daki bu ilk camiyi, İslam'ın 1387 yıllık kadim mabedini yeniden ibadete açmıştık. Büyük yıkım yaşayan bu eseri, kubbesini tam 1400 ton hafifleterek, zemininden minaresine, mihrabından şadırvanına ve kalemişi bezemelerine kadar mümkün olan en özgün haliyle ayağa kaldırdık. Yaptığımız işlerde gösterdiğimiz titizlik ve hassasiyeti görmek isteyen herkesi Hatay'a gelip Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum."

Ersoy konuşmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sürece katkı sağlayan tüm ekiplere teşekkür ederek tamamladı: "Tarihte görülmemiş bir başarı hikayesi yazıldıysa bu sadece ve sadece aziz ve asil milletimizin bize olan inancı, güveni ve desteğiyle olmuştur. Sözler verdik, sabrettiniz ki bizler de sebat edebildik ve Allah'a çok şükür bugünlere ulaştık. Bundan sonrası inşallah daha iyiye, güzele bir yürüyüş olacaktır. Makam, millet içindir diyerek kararlılığı ve vizyonuyla bizlere daha en başından bu işleri başaracağımıza dair güven veren, daima bizlerin yanında olan, halkı için koyduğu hedeflerden asla ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Bütün bakan arkadaşlarıma, valilerimize, belediye başkanlarımıza, bölgedeki paydaşlarımıza ve bizlerle birlikte bu zorlu süreçte bütün mesaisini milletine vakfeden kurum, kuruluş ve şahıslara şükranlarımı sunuyorum."