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Bakan Fakıbaba barış yemeğine katıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Şanlıurfa'da husumetli ailelerin barış yemeğine katıldı

Bakan Fakıbaba barış yemeğine katıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, husumetli ailelerin barış yemeğine katıldı.

Şanlıurfa'da yaklaşık 3 ay önce 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı olay nedeniyle Köseoğlu ve Kaymaz aileleri arasında başlayan husumet, Bakan Fakıbaba ve kanaat önderlerinin girişimiyle bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğiyle son buldu.

Bakan Fakıbaba, yemekte yaptığı konuşmada, ayetlerden örnekler vererek Müslümanların kavgalı ve küs kalamayacağını söyledi.

Kanaat önderleri ve her iki ailenin bireylerine teşekkür eden Fakıbaba, "Müminler ancak kardeştir, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ki Allah size merhamet etsin. Allah bu arayı düzeltenlerden razı olsun. Oluyor, bu olaylar, hayat bu. İstemezsek de trafik kazası olur ama bu trafik kazasını kabul etmek ve onların önlemini almak bizim görevimiz. Onun için Allah yine bu barışta emeği olan herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Fakıbaba, konuşmanın ardından her iki ailenin önde gelenlerinin sarılmasını sağladı.

Barış yemeğine Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Kemalettin Yılmaztekin de katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #husumet #Gıda #Barış yemeği #Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
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