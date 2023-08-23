Bakan Fidan Irak'ta bir dizi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanlığı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Irak'a yaptığı ziyaret vesilesiyle Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin ilk gününde dün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmüştü.

Fidan, bugün de Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilmiş, Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir, Irak Türkmen Cephesi (ITC) liderleri ve Irak Türkmen toplumunun önde gelenleri, Irak Egemenlik İttifakı lideri Hamis Hançer, Fetih İttifakı lideri Hadi Amiri, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ve eski Başbakan ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile bir araya gelmişti.

"IRAK TÜRKMENLERİ İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ"

Hekim'in basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Bağdat'a yaptığı ziyaretin Irak ve Türkiye'nin ilişkilerini daha da derinleştireceği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke ilişkilerinin sadece komşuluk ve dostlukla kalmaması bunun siyasi ve ekonomik ortaklığa dönüşmesi gerektiğine vurgu yapıldı.