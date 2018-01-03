Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, "Bakan açılışa geliyor, mevlit için hayvan keseceğiz" diyerek hayvan alıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Cihadiye, Fevziye ve Karapınar mahallelerine otomobille gelen U.K. (30) ve İ.S., kendilerini iş adamı olarak tanıttı.
Şüpheliler, "Açılış var, bakan gelecek mevlit okutacağız, adaklık küçükbaş hayvan lazım. Parasını sonra getireceğiz." diyerek vatandaşlardan küçükbaş hayvan alıp, kullanılmayan bir telefon numarası verdi.
Telefona ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların ihbarı üzerine Pamukova Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, U.K. ve İ.S'yi, Adapazarı ilçesinde kiraladıkları otomobilde gözaltına aldı.
Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, "Bakan açılışa geliyor, mevlit için hayvan keseceğiz" diyerek hayvan alıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, "Bakan açılışa geliyor, mevlit için hayvan keseceğiz" diyerek hayvan alıp vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.