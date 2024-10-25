Bakan Güler: "Operasyonlarımız artan bir şiddet ve baskıyla devam edecek"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programı'nda yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'ın tesislerine kalleşçe gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetlediğini söyledi.

Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Güler, ülkenin ve milletin huzuruna kasteden menfur saldırının aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin tüm dünyada etkiler uyandıran yerli ve milli savunma sanayisinden ne kadar rahatsız olduklarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmeyecektir"

Bakan Güler, "Değersiz bir aparattan başka bir şey olmayan teröristler ve onları yönlendiren efendileri unutmasınlar ki Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, öngörülemez, alışılmadık, artan bir şiddet ve baskıyla devam edecektir." diye konuştu.

Acıları büyük olsa da tarihte olduğu gibi bugün de yollarına daha kararlı şekilde devam edeceklerine işaret eden Güler, aziz vatana, vatandaşların güvenlik ve huzuruna uzanan her kirli eli mutlaka kıracaklarını, huzurlarına göz diken her şer odağını yerle bir edeceklerini, teröristleri ait oldukları karanlık çukurlara gömmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Savunma sanayiinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diyen Güler, SAHA EXPO 2024'ün savunma sanayiinde hak edilen mesafeyi ortaya koyan önemli bir organizasyon olduğunu anlattı.

SAHA EXPO'nun işbirliklerindeki önemini vurguladı

Bakan Güler, fuarın savunma sanayisi alanındaki bağımsız üretim gücünü, potansiyellerini ve yeteneklerini uluslararası bir platforma taşırken bölgesel ve küresel işbirlikleri için kıymetli bir zemin teşkil ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: