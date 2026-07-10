Bakan Gürlek paylaştı! Diyarbakır'daki 10 yıllık faili meçhul cinayet böyle çözüldü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp’in faili meçhul cinayetinin tam 10 yıl sonra tamamen aydınlatıldığını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Gürlek paylaştı! Diyarbakır'daki 10 yıllık faili meçhul cinayet böyle çözüldü
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kapsamlı açıklamada, karanlıkta kalan dosyaların peşini bırakmadıklarını vurguladı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan cinayette, Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma derinleştirildi.

Olay yerinde 2016 yılında delil olarak toplanan sigara izmaritleri üzerinde yeni teknolojiyle ileri moleküler genetik incelemeler yapıldı. Bu incelemelerden elde edilen DNA profilleri ile geriye dönük HTS (telefon trafiği kayıtları) ve daraltılmış baz analizleri birleştirilerek cinayetin arkasındaki isimler tek tek deşifre edildi.

JASAT'TAN EŞ ZAMANLI OPERASYON: 8 GÖZALTI

Elde edilen kesin DNA eşleşmeleri ve iletişim kayıtlarının ardından Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla, cinayetle doğrudan bağlantılı olan ve şüphelilere yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen 8 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"ZAMANIN GEÇMESİ FAİLLERE GÜVENCE SAĞLAMAZ"

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile güçlü bir iş birliği yürüttüklerini belirterek, "Hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına müsaade etmiyor, faili meçhul dosyaları yeniden ve çok yönlü olarak inceleyerek aydınlatıyoruz. Yapılan bu operasyonla birlikte; hiçbir mağdur ailemizin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağı ve zamanın geçmesinin faillere hiçbir zaman güvence sağlamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir" dedi.

Soruşturmayı titizlikle yürüten savcılıklara, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına, Adli Tıp Kurumuna ve JASAT ekiplerine teşekkür eden Bakan Gürlek, adaletin tecellisi için tavizsiz çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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