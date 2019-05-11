Sınır birliklerinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son zamanlarda İdlib'de artan gerilime değindi. Akar, ateşkesin sağlanması için her türlü gayreti sarf ettiklerini söyledi, Rusya'yı da kararlı tedbirler almaya çağırdı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerinin komutanlarıyla toplantı yaptı. İdlib’deki son gelişmeler ele alındı.



Akar, Astana'da varılan mutabakatları hatırlattı, tarafların sürece zarar vermemesini istedi.



Milli Savunma Bakanı, İdlib'deki durumun normale dönmesi için Rusya'ya seslendi.



Akar, sınırdaki temaslarına şehit ailesini ziyaret ederek sürdürdü.



Şırnak’ta terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in, Hatay'daki ailesini ziyaret etti.



Bakan, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile daha sonra Ankara'ya döndü.



Akar ve komutanlar, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'na giderek Mehmetçik ile birlikte iftar yaptı.



ulusal.com.tr

