banner1005
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı
Payitaht Abdülhamit dizisi için flaş karar
Payitaht Abdülhamit dizisi için flaş karar
Operasyonda aynı aileden 10 gözaltı
Operasyonda aynı aileden 10 gözaltı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Bakan Hulusi Akar, sınırda toplantı yaptı

Sınır birliklerinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son zamanlarda İdlib'de artan gerilime değindi. Akar, ateşkesin sağlanması için her türlü gayreti sarf ettiklerini söyledi, Rusya'yı da kararlı tedbirler almaya çağırdı

Bakan Hulusi Akar, sınırda toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır birliklerinin komutanlarıyla toplantı yaptı. İdlib’deki son gelişmeler ele alındı.

Akar, Astana'da varılan mutabakatları hatırlattı, tarafların sürece zarar vermemesini istedi.

Milli Savunma Bakanı, İdlib'deki durumun normale dönmesi için Rusya'ya seslendi.

Akar, sınırdaki temaslarına şehit ailesini ziyaret ederek sürdürdü.

Şırnak’ta terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Çeker’in, Hatay'daki ailesini ziyaret etti.

Bakan, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile daha sonra Ankara'ya döndü.

Akar ve komutanlar, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı'na giderek Mehmetçik ile birlikte iftar yaptı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #hulusi akar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.