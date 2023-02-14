Bakan Koca depremde yaralanan vatandaşlarımızın son durumunu paylaştı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Koca, depremlerde yaralanan vatandaşların son durumunu paylaştı.

"19 BİN 300 DEPREMZEDE HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA"

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "15 bin 664'ü serviste, 3 bin 636'sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8 bin 851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

"145.711 ARKADAŞIMIZ GÖREV YAPIYOR"

Bakan Koca, devamında şunları söyledi:

- Deprem bölgesindeki sağlık tesislerimizde, 14.611 UMKE ve Acil Sağlık personeliyle birlikte, 18.097'si doktor olmak üzere, halen 145.711 arkadaşımız görev yapıyor. Gerekli profesyonel güce sahibiz.

"MOBİL ECZANELERE İZİN VERİLMİŞTİR"

Bakan Koca deprem bölgesinde mobil eczanelerin hizmet verdiğini açıkladı:

- Bakanlığımızın sağlık hizmeti verdiği noktalarda ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam ediyor. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde olup, eczanesi hasar gören eczacılarımız başta olmak üzere, geçici eczanelerle mobil eczanelere izin verilmiştir.

"SEVKİYATLARDA 271 ARAÇ KULLANILMAKTADIR"

Fahrettin Koca bölgedeki tıbbi malzemeler hakkında şu bilgileri verdi:

- Bölgedeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep'te iki merkezi tıbbi depo oluşturulmuştur. Bölgeye sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemeler öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edilmektedir. Bu sevkiyatlarda 6'sı uçak ve biri helikopter olmak üzere toplam 271 araç kullanılmaktadır. Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı.

- 8 günü geride bıraktık. Koşullar gereği halk sağlığı hizmetleri önem kazandı. Halk Sağlığı Koordinasyon Birimini kurduk. Olası hastalıklara karşı tedbirlerimizi aldık. Bölgeye yeterli miktarda kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi.

"İÇME SULARININ KONTROLÜ YAPILIYOR"

Bakan Koca içme sularının kontrolünün yapıldığı vurguladı ve ekledi: