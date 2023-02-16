Bakan Koca'nın başında olduğu ateşte kor parladı

Hatay'da enkaz alanlarını inceleyen Sağlık Bakanı Koca, bir ateş başında ısınan sağlık çalışanları ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada önlerinde yakılan ateşteki kor parladı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bakan Koca ile yanındakilerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan parlamanın ardından Koca, incelemelerine devam etti.