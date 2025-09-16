Bakan Kurum: “Deprem bölgesinde her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”

Bakan Kurum, Kahramanmaraş’taki temasları kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde 304 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların kapsamını şu sözlerle aktardı: “Tüm imkân ve kabiliyetimizi, devletimizin tüm gücünü 11 şehrimize depremzede kardeşlerimiz için seferber ediyoruz. Sadece duvarlar örmüyoruz, bu milletin umudunu yeniden yaşatıyoruz. Hatay’dan Adıyaman’a, Gaziantep’ten Kahramanmaraş’a kadar hangi sokağa gitsek umudun yeniden filizlendiğine şahitlik ediyoruz. 6 Eylül’de 304 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ederek deprem konutlarının yüzde 70’ini tamamladık. Bu da her üç depremzededen ikisinin evine kavuştuğu anlamına geliyor.”

“DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK”

Türkiye’nin kısa sürede bu ölçekte konut inşasını gerçekleştiren tek ülke olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Saatte 23, günde 550 konut üretecek kapasiteye sahip bir başka ülke yoktur. 11 ilimizde evine kavuşmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kurum, sadece Kahramanmaraş özelinde 45 bin yeni ev ve iş yerinin tamamlandığını, 29 bin konutun ise yapımının sürdüğünü belirterek, “Yıl sonuna kadar Kahramanmaraş’ta 74 bin yeni yuva ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

“SOSYAL KONUTLARDA DEPREMZEDELERE EKSTRA KONTENJAN”

Bakan Murat Kurum, sosyal konut projelerine de değinerek şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ederek yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Halen Türkiye genelinde 280 bin sosyal konut inşaatı sürüyor. Önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilde hayata geçirilecek sosyal konut kampanyasının detaylarını açıklayacak. Buradan bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum: Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan vatandaşlarımız için de sosyal konut inşa edeceğiz. Özellikle dar gelirli, emekliler, gençler ve şehit-gazi yakınlarımız için ek kontenjan ayıracağız.”

Bakan Kurum, üç çocuklu aileler ve gençler için özel avantajların sağlanacağını da açıkladı.

Kurum, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Biz bu topraklara sevdalıyız, bu millete aşığız. Asrın felaketinde en büyük yaraları alan Kahramanmaraş’a ve 11 ilimize hizmet etmek bizim için onurdur. Yaptığımız her yatırımı bu aziz şehrin sabrının ve devletimize olan güveninin bir sembolü olarak görüyoruz.”

Bakan Murat Kurum, program kapsamında şehirde devam eden çalışmaları yerinde inceleyecek.