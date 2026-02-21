Bakan Kurum Gaziantep Nurdağı'nda afet konutlarını ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen afet konutlarında yaşamaya başlayan Çınar ailesine misafir oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Kurum Gaziantep Nurdağı'nda afet konutlarını ziyaret etti
Yayınlanma:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen "Yeni Evim İlk İftarım" programına katıldı.

Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, ardından ilçede yapımı tamamlanan afet konutlarında yaşamaya başlayan 3 çocuklu Çınar ailesinin evine konuk oldu. Çınar ailesinin çay davetini geri çevirmeyen Bakan Kurum, ev halkıyla sohbet etti.

Bakan Kurum Gaziantep Nurdağı'nda afet konutlarını ziyaret etti - Resim : 1

YENİ BİR NURDAĞI İNŞA EDİLDİ

Ziyaret sırasında bölgede yürütülen yeniden inşa çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, süreci şu sözlerle anlattı: "Bu devlet 11 ilde bu kadar kısa zamanda 455 bin konutu yaptı. Nurdağı’nın yüzde 70’i yıkılmıştı. Burası sokağıyla parkıyla eskisinden daha güçlü binalarıyla yeni bir Nurdağı oldu. Çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Huzurla büyüyecekler. İnşallah burada mutlu huzurlu bir şekilde oturacaklar. Hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk. Kolay değildi; ulaşmak gitmek gelmek hepsi zordu ama hepsini sırayla hamdolsun, hem belediyelerimiz hem de vatandaşlarımızla üstesinden geldik. Çok şükür ki bugün bu evlerde huzurla oturuyorsunuz. Allah bir daha yaşatmasın"

Bakan Kurum Gaziantep Nurdağı'nda afet konutlarını ziyaret etti - Resim : 2

Afet konutlarına yerleşen ev sahibi Servet Çınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çınar, yeni evlerine kavuşmaları sürecinde katkı sağlayan herkese ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum, ev ziyareti çıkışında ilçe sakinlerinin sevgi gösterileriyle karşılandı. Bölgede yaşayan bir depremzede, Bakan Kurum'un yanına gelerek memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Bugüne kadar her daim yanımızda oldunuz. Allah gani gani razı olsun. Mahallem de dört dörtlük oldu. Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz devletimiz var olsun"

TCMB kararı Resmi Gazete'de: 3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildiTCMB kararı Resmi Gazete'de: 3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildiResmi Gazete
Polise "babalık yap" dedi, gazetecilere saldırdı: Denizli'de olaylı gecePolise "babalık yap" dedi, gazetecilere saldırdı: Denizli'de olaylı geceYurt
Murat Kurum ​Gaziantep
Günün Manşetleri
Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza
Havayolu yolcu haklarında dijital dönem
65 yaş üstüne güvence bedeli yok
3 elektronik para kuruluşunun faaliyet izni iptal edildi
22 milyonluk oltalama vurgununda 21 tutuklama
Jandarmadan 5 ilde dev narkotik operasyonu
Belediye Başkanı Göçer, CHP’den ihraç edildi
Futbol kulübüne ve mal varlıklarına el konuldu
Akın Gürlek'ten İmamoğlu açıklaması
KVKK'dan sosyal medya platformları açıklaması
Çok Okunanlar
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
İstanbul dahil 32 ilde kar alarmı İstanbul dahil 32 ilde kar alarmı
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem! AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 21 Şubat Cumartesi Gazete manşetleri 21 Şubat Cumartesi