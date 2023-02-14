Bakan Kurum'dan afetzedelere konut müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin etkilediği binalar ve ilerisi için yapılan planlanlar hakkında açıklamar yaptı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi. Kurum, “depremlerden etkilenen illerde ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız." dedi.

# Kahramanmaraş # deprem

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