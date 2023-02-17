Bakan Kurum'dan Gaziantep'teki konteyner ve geçici yapılara ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'te kurulan konteyner ve geçici yapılara ilişkin, "Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'dan Gaziantep'teki konteyner ve geçici yapılara ilişkin paylaşım
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Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki konteyner ve geçici yapıların yapımına ilişkin video paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında, "Konteynerlerimiz kuruldu, geçici yapılarımız hızla yükseliyor. Tüm kurumlarımızla deprem bölgemizi ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

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