Bakan Mahinur Özdemir Göktaş STK temsilcileriyle görüştü

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti.

Sude İnak Sude İnak
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş STK temsilcileriyle görüştü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği yaparak medyanın dilini dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürütecek, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz." dedi.

Gerçekleştirdikleri toplantıda, başta kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlendirilmesi olmak üzere pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği yaparak medyanın dilini dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürütecek, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Toplumun her kesimini kapsayan bir anlayışla hareket ederek, sorunların tespiti, dile getirilmesi ve çözümünde önemli bir role sahip olan STK’lerin tecrübelerinden faydalanmaya ve çözüm odaklı projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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