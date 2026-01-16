Bakan Memişoğlu Erzurum'da: "Cumhurbaşkanımızın hayaliydi" dedi, şehir için yeni rotayı çizdi!

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" çalışmaları kapsamında saha incelemelerine devam eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yeni durağı Erzurum oldu. Bakan Memişoğlu, Erzurum Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Mustafa Çiftçi ile görüştü, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2003'TEN BUGÜNE 110 SAĞLIK TESİSİ

Erzurum'un bölgedeki stratejik sağlık üssü konumuna dikkat çeken Memişoğlu, kentin 1957 yılında kurulan tıp fakültesi ile köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. 2020 yılında hizmete giren şehir hastanesinin önemine değinen Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Erzurum sağlıkla ilgili bu bölgenin en önemli merkezlerinden bir tanesi, yıllar önce 1957'de kurulmuş üniversitesinde tıp fakültesi ve hastanesi ile 2020 yılında Cumhurbaşkanı'mızın 'hayalim' dediği şehir hastanesi hizmetine kavuşmuş bir şehrimiz. Erzurum'da şehir hastanesinin yanında biz 2003 yılından beri 110 sağlık tesisi yapmışız. AK Parti iktidarları 110 sağlık tesisi yapmış, bunlara şehir hastanesi de dahil ama biz yine hizmete devam edeceğiz."

Ziyaretin amacının sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirmek olduğunu belirten Memişoğlu, vali, milletvekilleri ve belediye başkanı ile istişarelerde bulunduklarını aktardı. "Bizler iş üretip milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" diyen Memişoğlu, Erzurum'daki temaslarında özellikle koruyucu hekimlik konusuna eğileceklerini ve sağlıklı kalmanın yollarını arayacaklarını belirtti.

ŞÜKRÜPAŞA VE HİLALKENT İÇİN YENİ PLANLAMA

Bakan Memişoğlu, kentteki sağlık yatırımlarının geleceğine dair somut bilgiler de verdi. Özellikle Şükrüpaşa ve Hilalkent bölgelerine dikkat çeken Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Oradaki sağlık hizmetinin daha iyi sunulabilmesi için ne gerekirse bakanlık olarak oraya planlama kapsamında sağlıkla ilgili daha iyi hizmet sunulması için bir yapılanma düşünüyoruz. Onun haricinde şu anda 3 bin 793 yatağımız olan Erzurum'da, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin merkezdeki konumunu daha güçlendirmeyi onun yeni bir planlama yapıp yapamayacağımıza bakacağız."

Bakan Memişoğlu, açıklamalarının sonunda okullarda ilk dönemin sona ermesi nedeniyle öğrencilere iyi tatil dileklerini iletti.