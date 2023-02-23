Bakan Soylu: "Depremin izleri silinene kadar buradayız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı basın açıklamasında "Depremin izleri silinene kadar buradayız" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu basın toplantısı düzenledi.

Bakan Soylu açıklamasında, "Depremin izlerini buradan tamamen silene kadar çıkmayacağımızı bir kere daha söylemek istiyorum" ifadelerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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