Soylu: "Ağır hasarlı binalardan kaçınılması gerekir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, şu ana kadar 600 binin üzerinde bağımsız konutun enkazının kaldırılma sürecinin devam ettiğini belirtti. Bakan Soylu, "Özellikle ağır hasarlı binalardan ve hasarlı binalardan kaçınılması gerekir" dedikten sonra hasarlı binalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

- Ağır hasarlı ve hasarlı binaların muhakkak içine girilmemesi gerekir. Bu binaların içinden ev eşyası almak, yanından geçmek bunlardan da kaçınılması gerekir. Şu anda orta hasarlı binalar dahil olmak üzere ilgili kişiler ve yetkin kişiler tarafından izin verilmemişse kesinlikle girilmemesi gerekir. Eğer izin verilirse orta hasarlı binalara girilebilir. Ağır hasarlı binalarla ilgili kararımız nettir. Ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmesi, ev eşyası alınması, artçı depremler sürdüğü sürece yanlarından geçilmesi yasaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ev sahibi olanlara 5 bin lira kira yardımı, 15 bin lira taşınma yardımı yapılacağını hatırlattı. Daha önce kiracılar için açıklanan kira yardımının 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartıldığını belirtildi.

Konteyner kentlere taşınmak isteyen kiracı ve ev sahiplerine 15 bin lira taşınma yardımının yapılacağını belirten Soylu, "Eğer ev sahibi ve kiracı eğer bir yer bulamamışsa konteyner kentte barınabilecek" ifadelerini kullandı.

Konteyner kentlere kabulde öncelikler olduğunu belirten Soylu öncelikli olanları şu şekilde sıraladı:

- Bir; ailesini depremde kaybedenler, ikincisi; şehit aileleri ve yakınları, üçüncüsü; engelliler ve yakınları, özellikle yatalak hasta olanlar, altı yaşından küçük çocuğu olanlar, kiracı da olsa bizim Sosyal Yardım Vakfı'ndan yardım ettiğimiz vatandaşlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son olarak şunları söyledi: