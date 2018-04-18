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Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası

Tekirdağ'daki bir programa katılmak üzere kente gelen İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun konvoyu önünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası

Tekirdağ girişi çevre yolunda bir otomobil ve  kamyonet çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

O sırada aynı yolu kullanan İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyu da  kazaya şahit oldu.

Bakan Soylu'nun konvoyunda bulunan sağlık ekipleri yaralılara  ilk müdahaleyi yaparken, Bakan Soylu da aracından inerek kazazedelerle yakından  ilgilendi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bakan Soylu, katılacağı  toplantıya gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İçişleri Bakan Süleyman Soylu #Tekirdağ #trafik kazası
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