Bakan Tunç 23 yıllık iktidarın sırrını özetledi: Millet Erdoğan'dan neden vazgeçmedi?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni"ne katıldı. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bartın'da inşa edilecek 1620 sosyal konutun hak sahiplerinin belirlendiği törende konuşan Bakan Tunç, hem konut hamlesine hem de gündemdeki siyasi başlıklara dair önemli mesajlar verdi.

Konuşmasında 3 yıl önce yaşanan 6 Şubat depremlerine değinen Bakan Tunç, yıkımın yaşandığı 11 ilde 2,5 yılda 455 bin konutun inşa edildiğini belirtti. Tunç, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut projesiyle vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen bir vizyon ortaya koyduklarını ifade etti. Milletin refahı için gece gündüz demeden koşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her kabine toplantısında birinci gündem maddesinin değişmez bir şekilde deprem bölgesi olduğunu ve yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini aktardı.

'SÖZ VERDİĞİMİZ ZAMANDA TESLİM EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşları kiradan kurtarma hedefini hatırlatan Tunç, proje süreçlerine dair şunları söyledi: "Inşallah söz verdiğimiz bir zaman diliminde kuraları çekiyoruz. Söz verdiğimiz bir zaman diliminde inşaatlara başlıyoruz, bitiriyoruz. Yeni projelerle yeniden yola devam ediyoruz."

Sadece konut alanında değil, ülkenin her alanında kalkınma sağladıklarını belirten Tunç, fiziki yatırımların yanında demokratikleşme adımlarına da dikkat çekti. Vesayetçi ve darbeci anlayışı millet sayesinde ortadan kaldırdıklarını, temel hak ve özgürlükleri güçlendirerek ayrımcılığı bitirdiklerini savunan Tunç, 81 ile eşit hizmet götürdüklerini şu örneklerle anlattı: "Bartın'a üniversite kurmuşsak Şırnak’a da kuracağız dedik. Zonguldak'ın Çaycuma'sına havaalanı yapmışsak Hakkari'nin Yüksekovası'nda da olacak dedik ve oldu. Hiçbir ayrım yapmadan her yere eser götürdük. Eser siyaseti yaptık."

'MİLLET CEVABINI SESSİZCE VERİR'

Bakan Tunç AK Parti iktidarının 23 yıldır sürmesinin nedenini "eser siyasetine" bağladı. Milletin lafa değil icraata baktığını belirten Tunç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Muhalefet karalama siyaseti yaparken, engelleme siyaseti yaparken biz hep eser ürettik, icraat ürettik. Milletimiz için çabaladık. İşte onun için de 23 yıldan bu yana bu millet Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmedi. Yine vazgeçmeyecek. Çünkü bu millet icraata bakar. Bu millet eser siyasetine bakar. Bu millet hizmete bakar. Kimin iş yaptığını takdir eder. Kimin ise karalamayla meşgul olduğunu, kimin engelleme siyaseti izlediğini çok iyi bilir. Yeri geldiğinde bunun cevabını sessiz bir şekilde verir."

AK Parti iktidarı döneminde hayata geçirilen baraj, yol, liman ve üniversite projelerini örnek gösteren Tunç, vatandaşın hizmet üretenle engel olanı net bir şekilde ayırt ettiğini vurguladı. Tunç, yerel yöneticilerle iş birliği içinde icraat yapmaya ve millete hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

BARTIN’A 5 BİNE YAKIN KONUT

TOKİ’nin sadece Türkiye genelinde değil, Bartın özelinde de büyük yatırımlara imza attığına dikkat çeken Bakan Tunç, kurumun faaliyetlerinin yalnızca konut inşasıyla sınırlı kalmadığını aktardı. Tunç, TOKİ eliyle kente 150 dönümlük millet bahçesi, 2 ilkokul, 6 aile sağlığı merkezi, 14 iş yeri ve 4 cami kazandırıldığını bildirdi. Törende 1620 konutun kura ile sahiplerini bulacağını belirten Tunç, mevcut rakamlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bugüne kadar tamamlanan ve devam eden 2 bin 840, yaklaşık 3 bine yakın konut var. Dolayısıyla toplamda artık neredeyse 5 bine yakın konutu Bartın'a kazandırmış oluyoruz bu kurasını çektiklerimiz tamamlandığında. Bartın'da ev sahibi olmak isteyen herkesi inşallah ev sahibi yapıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Konuşmasında Cumhur İttifakı'nın vizyonuna da değinen Tunç, hedeflerinin sadece fiziki kalkınma olmadığını belirtti. "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" kavramlarına vurgu yapan Tunç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sayın Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasıyla başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini, terörsüz bölge olarak da inşallah, biz bunu böyle söylüyoruz ve çocuklarımızı, geleceğimizi daha garanti altına almak, huzurlu bir geleceğe kavuşturmak ve Türkiye Yüzyılı’nı daha hızlı bir şekilde inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz."

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TOKİ’nin sıradan bir yapıdan uluslararası ölçekte bir markaya dönüştüğünü ifade etti. Kurumun bugüne kadar 1 milyon 800 bine yakın konut ürettiğini hatırlatan Suver, Türkiye’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Suver, ülkenin sadece altyapı ve konutta değil, eğitimden sağlığa her alanda parmakla gösterilen bir konuma erişeceğini dile getirdi.

TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkenin dört bir yanında binlerce projenin hayata geçirildiğini kaydetti. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayana dek projelerin süreceğini belirten Aydın, inşa edilecek yeni konutların niteliğine dair şunları söyledi: “Yeni üreteceğimiz konutlar yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacaktır.”

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan’ın da birer konuşma yaptığı program, konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle sona erdi.