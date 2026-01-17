Bakan Tunç duyurdu: Ankara'da eşine şiddet uygulayan şahıs tutuklandı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli hakkında yürütülen hukuki sürece dair bilgilendirmede bulundu.

Bakan Tunç, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı devletin tavizsiz duruşunu vurgularken, söz konusu şahsın adli makamlarca tutuklandığını bildirdi.

"İNSANLIK ONURUNA EN AŞAĞILIK SALDIRI"

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kadına yönelik şiddeti sert bir dille kınadı. Şiddetin her türlüsünün reddedildiğini belirten Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz."

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın yargıya intikal etmesiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiğini belirten Bakan Tunç, soruşturmanın detaylarını ve çıkan kararı şu sözlerle aktardı: "Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."