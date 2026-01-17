Bakan Tunç duyurdu: Ankara'da eşine şiddet uygulayan şahıs tutuklandı!

Ankara’da eşine şiddet uyguladığı tespit edilen şüpheliye yönelik yargı süreci hızla işletilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son durumu paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Tunç duyurdu: Ankara'da eşine şiddet uygulayan şahıs tutuklandı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli hakkında yürütülen hukuki sürece dair bilgilendirmede bulundu.

Bakan Tunç, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı devletin tavizsiz duruşunu vurgularken, söz konusu şahsın adli makamlarca tutuklandığını bildirdi.

"İNSANLIK ONURUNA EN AŞAĞILIK SALDIRI"

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kadına yönelik şiddeti sert bir dille kınadı. Şiddetin her türlüsünün reddedildiğini belirten Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz."

KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Olayın yargıya intikal etmesiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiğini belirten Bakan Tunç, soruşturmanın detaylarını ve çıkan kararı şu sözlerle aktardı: "Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kasten yaralama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır."

Antalya'da kan donduran itiraf: Levye ile öldürdü, cinayet süsü vermek için aracı ateşe verdi!Antalya'da kan donduran itiraf: Levye ile öldürdü, cinayet süsü vermek için aracı ateşe verdi!Yurt
Erzurum'da mobilya fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var!Erzurum'da mobilya fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var!Yurt
Yılmaz Tunç ankara
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştu
17 firari Türkiye'ye getirildi!
Türkiye'nin sanayi haritası yeniden çiziliyor
Türkiye'de sendikalaşma oranları açıklandı
Türk 'baron'a Kolombiya'da şok baskın!
SDG Halep’in doğusundan çekiliyor
Kürtçe ulusal dil oldu
Deyr Hafir’de operasyon başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama
Çok Okunanlar
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2026 yılı "Ülkelere Göre Ortalama IQ" sıralaması
Memur emeklisine maaş farkı ne zaman yatacak? İşte zam farkı detayları... Memur emeklisine maaş farkı ne zaman yatacak? İşte zam farkı detayları...
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak
Çığ, buzlanma ve fırtına uyarısı Çığ, buzlanma ve fırtına uyarısı