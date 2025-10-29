Bakan Uraloğlu açıkladı: "Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 yaşına giren 'Asrın Projesi' Marmaray'ın sadece yolcu değil, uluslararası yük taşımacılığında da kritik bir rol oynadığını belirterek rekor rakamları açıkladı.

'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Marmaray'ın açılış yıl dönümü vesilesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir açıklamada bulundu. Hattın 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete alındığını anımsatan Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet’in 102’nci yılında Marmaray’ın da 12 yaşında olduğunu ifade etti. Marmaray'ın, sahip olduğu 76,6 kilometrelik güzergah ve 43 istasyonla İstanbul’da toplu ulaşımın omurgasını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, şu açıklamayı yaptı: "Asya ile Avrupa’yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi".

54 TREN SETİ VE 440 VAGON HİZMET VERİYOR

Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğini vurgulayarak, "Halkalı-Gebze hattında 148, Pendik-Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları gece ilave 10 seferle sayı 297’ye çıkıyor. Filoda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor" şeklinde konuştu.

Marmaray hattının, şehir içi ulaşımın sağladığı konforun yanı sıra, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinin Asya kıtasından Avrupa yakasına kesintisiz biçimde geçişini mümkün kıldığını da ifade eden Bakan Uraloğlu, "Nisan 2020’de başlayan yük treni geçişleriyle büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı" ifadelerini kullandı.

