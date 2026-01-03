Bakan Uraloğlu duyurdu: 2025'te otoyol ve köprülerden kaç araç geçti?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait karayolu trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki mevcut ağlar ile Kamu-Özel İş birliği (KÖİ) projelerindeki araç hareketliliğine dair detayları aktardı.

1 MİLYAR 122 MİLYON ARAÇ GEÇİŞİ

Bakan Uraloğlu, ülke genelindeki toplam trafiğe işaret ederek, "2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu" ifadelerini kullandı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞINDAKİ YOĞUNLUK

Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre, devlet idaresindeki yollarda yoğun bir trafik akışı gerçekleşti. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mahmutbey-Edirne, İstanbul-Ankara, Adana, Mersin, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 2025 yılında toplam 585 milyon 906 bin 492 araç kullandı.

Açıklamada, KÖİ modeliyle inşa edilen mega projelerin istatistiklerine de yer verildi. Uraloğlu; Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyolları ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden bir yılda toplam 536 milyon 430 bin 450 aracın geçiş yaptığını kaydetti.