Bakan Uraloğlu duyurdu! 3 büyük şehirde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılın ilk gününde Ankara, İstanbul ve İzmir'de kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak'ta geçerli olacak ulaşım düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin üç büyükşehri Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

İŞTE ÜCRETSİZ KULLANILACAK HATLAR

Söz konusu uygulama, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazandı. Karara göre, 1 Ocak 2026 Perşembe günü vatandaşlar gün boyu belirlenen hatlardan bedel ödemeden faydalanabilecek.

Ücretsiz ulaşım hakkı tanınan hatlar ise şu şekilde sıralandı:

Başkentray (Ankara)
Marmaray (İstanbul)
İZBAN (İzmir)
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı (İstanbul)

