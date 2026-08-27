Bakan Uraloğlu duyurdu: 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Uraloğlu duyurdu: 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
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Bakan Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" dedi.

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