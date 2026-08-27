Bakan Uraloğlu duyurdu: 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak

Bakan Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, "İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" dedi.