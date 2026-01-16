Bakan Uraloğlu duyurdu: Aksaray Ortaköy Çevre Yolu açılıyor! İşte projenin detayları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan Aksaray Ortaköy Çevre Yolu’nun yarın itibarıyla trafiğe açılacağını bildirdi.

Projenin bölge ulaşımı için taşıdığı öneme değinen Bakan Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 46,3 kilometre olan Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu yolunun en önemli etaplarından biri olan Ortaköy Çevre Yolu’nu tamamladık" dedi.

Yolun teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, hizmete girecek kısmın kapsamını şu sözlerle açıkladı: "Bu kapsamda 12 kilometrelik Ortaköy Çevre Yolu ile 6,2 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan toplam 18,2 kilometrelik kesimi trafiğe açıyoruz."

ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLIYOR

Aksaray’ın İç Anadolu Bölgesi’ndeki stratejik konumuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şehrin doğu-batı ve kuzey-güney yönlü ana koridorların tam kesişim noktasında yer aldığını hatırlattı. Bölgenin lojistik ve ticari potansiyelinin hızla arttığını vurgulayan Uraloğlu, Ankara, Konya, Kırşehir ve Nevşehir gibi önemli merkezlerle olan bağlantıların güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Uraloğlu, Ortaköy Çevre Yolu’nun tam da bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen stratejik bir hamle olduğunu kaydetti.

Projenin en önemli hedeflerinden biri olan şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, transit geçişlerin ilçe merkezinden çıkarılacağını ifade etti. Uraloğlu, "Bu yatırımla birlikte Ortaköy ilçe merkezine giren ağır taşıt trafiğini şehir dışına alarak hem şehir içi trafiği rahatlatıyor hem de bölgedeki tarım, hayvancılık ve sanayi taşımacılığının kesintisiz akışını sağlıyoruz" diye konuştu.

YILDA 141 MİLYON LİRA TASARRUF

Yarın hizmete açılacak olan ve Ortaköy geçişini de kapsayan 18,2 kilometrelik kesimle birlikte ulaşım süresinde ciddi bir kısalma yaşanacak. Yolculuk süresinin 17 dakikadan 10 dakikaya düştüğünü bildiren Uraloğlu, projenin ekonomik getirisini şu rakamlarla açıkladı: "Zamandan 109 milyon lira, akaryakıttan 32 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 141 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da bin 961 ton azaltacağız."

Bakan Uraloğlu ayrıca, Aksaray-Ortaköy-6. Bölge Hududu yolunun tamamının bitirilmesiyle birlikte Aksaray’dan Ankara-Niğde Otoyolu’na bölünmüş yol standardında yeni bir bağlantı sağlanacağını, böylece ulaşım kalitesinin en üst düzeye taşınacağını belirtti.