Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Teyakkuz halindeyiz!' İşte kapanan yollar ve son durum...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yurt genelindeki kış şartları ve ulaşım ağındaki son durum hakkında bilgi verdi.

Batı kesimlerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte başlayan yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için bakanlık olarak yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Uraloğlu, "Karayolu ekiplerimiz 457 karla mücadele merkezimizden 12 bin 866 makine ve ekipman, 13 bin 607 personelle 7 gün 24 saat kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

BAZI YOLLAR TÜM ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bakan Uraloğlu; Sivas, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Muş ve Bingöl illerinde kar yağışının yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi. Süreci hem sahada hem de merkezdeki kameralarla anlık olarak takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, ana arter olmayan il yolları dışında kapalı kesim bulunmadığını ifade etti. Yağış ve tipi şiddetini azalttığında kısıtlı kapatılan noktaların trafiğe açılacağı bilgisini paylaşan Uraloğlu, kapalı güzergahları şu şekilde sıraladı: "Kahramanmaraş-Göksun yolu, Malatya-Arapgir, Bingöl-Karlıova yolu tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır. Özellikle tipi zamanlarında kar mücadelesi yapılamıyor. Biz de orada bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için bazı yolları kapatıyoruz. Kayseri-Pınarbaşı yolu, Tunceli-Pülümür yolu, Genç-Lice yolu, Kelkit-Erzincan yolu, Bingöl-Solhan yolu gibi yollarımız ağır taşıt trafiğine kapalıdır. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar da devam etmesini bekliyoruz. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yükseklerde tipi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilecektir. Kara yolu, demir yolu, hava yolu olsun, tüm ulaşım ağımızın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi için Bakanlık olarak 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz."

MİLYONLARCA TONLUK MALZEME SAHADA

Karla mücadele operasyonunun teknik detaylarını da paylaşan Uraloğlu, merkezlerde 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası, kritik noktalar için yaklaşık 12 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisinin hazır bulundurulduğunu aktardı. Uraloğlu, "Yollardaki kar birikmesini engelleme amacıyla da 930 kilometre kar siperini hayata geçirdik. Şu anda Karayolu ekiplerimiz 457 karla mücadele merkezimizden 12 bin 866 makine ve ekipman, 13 bin 607 personelle 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Güzergah analizi ve anlık trafik akışının monitörlerle sürekli izlendiğini belirten Bakan Uraloğlu, vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Kar ve tipinin yoğun olduğu anlarda yola çıkılmamasını tavsiye eden Uraloğlu, seyahat zorunluluğu olanların ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma hattı ve KGM internet sitesindeki güzergah analizi programından bilgi almaları gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL VE SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞ İPTALLERİ

Havacılık sektöründeki duruma da değinen Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde 463 araç ve yaklaşık 800 personelle pist, apron ve taksi yollarının temizlendiğini belirtti. Uraloğlu, İstanbul'daki havalimanlarında yaşanan iptalleri ve diğer illerdeki durumu şu sözlerle açıkladı: "Şu an en yoğun meteorolojik etki İstanbul Havalimanı'nda yaşanmakta olup, 12 Ocak itibarıyla 54 sefer iptal edildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise uçuş kapasitesi yaklaşık yüzde 10 azaltılarak 70 sefer iptal edilmiştir. Ankara Esenboğa'da karla mücadele faaliyetleri devam etmektedir, herhangi bir sefer iptali söz konusu değildir. Antalya, İzmir, Trabzon gibi diğer büyük havalimanlarımızda da operasyonlar normal seviyesinde sürmektedir. Ancak Sivas, Erzincan, Kayseri, Muş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars ve Erzurum gibi illerdeki havalimanlarımızda yoğun kar yağışı, tipi ve görüş düşüklüğü nedeniyle hazırlıklarımız artırılmıştır. Şu an için bir olumsuzluk olmadığının altını çizmek istiyorum. Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerimiz etkin mücadeleye devam edecektir. Gerektiği durumda uçuş sayılarının azaltılması veya iptal edilmesi gibi önlemleri alacağız."

Bakan Uraloğlu, açıklamanın ardından merkezdeki personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.