Bakan Uraloğlu duyurdu: Tren seferleri artırıldı, yoğunluk önlemi alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan ara tatil dönemi nedeniyle artan seyahat taleplerini karşılamak üzere demiryolu ulaşımında kapsamlı bir düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Yapılan planlama doğrultusunda Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 24 bin 24 kişilik ek kapasite oluşturuldu. Hem yüksek hızlı hem de konvansiyonel hatlarda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

ANKARA-İSTANBUL HATTINDA EK SEFER DÖNEMİ

Bakanlık, yolcu yoğunluğunun en fazla hissedildiği Ankara-İstanbul güzergahı için özel bir çalışma yürüttü. Tatil yoğunluğuna karşı teyakkuz halinde olunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul hattında 4 gün boyunca karşılıklı 8 ek sefer düzenleneceğini bildirdi.

Bu planlama sayesinde sadece YHT hattında 3 bin 864 yolcu daha seyahat imkanına kavuşacak.

BÖLGESEL TRENLERE 400'DEN FAZLA VAGON

Kapasite artışı sadece hızlı trenlerle sınırlı kalmadı. 16 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihleri arasında hizmet veren ana hat ve bölgesel trenlere 408 adet ilave vagon eklenecek. Vagon takviyesiyle birlikte bu hatlarda 20 bin 160 kişilik ek koltuk kapasitesi yolcuların hizmetine sunulacak.

Konuya ilişkin detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Ankara-İstanbul arasında 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz. 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. Ana hat ve bölgesel trenlerimize ise toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlayacağız. Ara tatilde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarımızda gerekli planlamaları tamamladık. Ankara-İstanbul arasında 4 günde karşılıklı olarak 8 ek sefer gerçekleştireceğiz. Böylece 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforu ile ulaşacak. 16 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde ana hat ve bölgesel trenlerimize toplam 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız. Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık"