Bakan Yerlikaya duyurdu: Polislerin üzerine araç süren şüpheli tutuklandı

KAYSERİ'DEKİ OLAY SONRASI BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında yaşanan tehlikeli olayda, polislerin "dur" ihtarına uymayan bir araç sürücüsü, aracını kasten polislerin üzerine sürdü. Olayın ardından yakalanan şüpheli hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, ihtara uymamanın yanı sıra polislere kasten aracıyla çarpan M.A.A. isimli şüphelinin gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandığını kaydetti.

"CAYDIRICI OLABİLİR Mİ?"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında mevcut cezaların yetersizliğine dikkat çekerek çarpıcı veriler paylaştı.

Yerlikaya, "dur" ihtarına uyulmaması nedeniyle son 6 yılda 9 emniyet mensubunun şehit olduğunu ve 16 kişinin gazi olduğunu belirtti.

Sürücüye uygulanan 2 bin 167 lira idari yaptırımı da paylaşan Bakan Yerlikaya, mevcut cezaların caydırıcılığını sorgulayarak, “Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

YENİ TRAFİK KANUNU

Bakan Yerlikaya, mevcut cezaların yetersiz kalması nedeniyle hazırlanan Yeni Trafik Kanunu teklifine dair detayları da açıkladı. Teklife göre, 'dur' ihtarına uymayan sürücülere uygulanacak idari para cezası:

200 bin liraya çıkarılacak.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak.

Araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

Bu yeni düzenlemeyle, polisin görevini yapmasını engelleyen ve can güvenliğini tehlikeye atan eylemlere karşı caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.