Bakan Yerlikaya duyurdu: Polislerin üzerine araç süren şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri’de yol uygulamasında "dur" ihtarına uymayarak polislerin üzerine kasten araç süren M.A.A. isimli şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Polislerin üzerine araç süren şüpheli tutuklandı
Yayınlanma: Güncellenme:

KAYSERİ'DEKİ OLAY SONRASI BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında yaşanan tehlikeli olayda, polislerin "dur" ihtarına uymayan bir araç sürücüsü, aracını kasten polislerin üzerine sürdü. Olayın ardından yakalanan şüpheli hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, ihtara uymamanın yanı sıra polislere kasten aracıyla çarpan M.A.A. isimli şüphelinin gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandığını kaydetti.

"CAYDIRICI OLABİLİR Mİ?"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında mevcut cezaların yetersizliğine dikkat çekerek çarpıcı veriler paylaştı.

Yerlikaya, "dur" ihtarına uyulmaması nedeniyle son 6 yılda 9 emniyet mensubunun şehit olduğunu ve 16 kişinin gazi olduğunu belirtti.

Sürücüye uygulanan 2 bin 167 lira idari yaptırımı da paylaşan Bakan Yerlikaya, mevcut cezaların caydırıcılığını sorgulayarak, “Sizce bu idari yaptırım caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

YENİ TRAFİK KANUNU

Bakan Yerlikaya, mevcut cezaların yetersiz kalması nedeniyle hazırlanan Yeni Trafik Kanunu teklifine dair detayları da açıkladı. Teklife göre, 'dur' ihtarına uymayan sürücülere uygulanacak idari para cezası:

200 bin liraya çıkarılacak.
Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak.
Araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

Bu yeni düzenlemeyle, polisin görevini yapmasını engelleyen ve can güvenliğini tehlikeye atan eylemlere karşı caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

5 ilde kuvvetli yağış ve kar uyarısı: Ulaşım durma noktasına gelebilir5 ilde kuvvetli yağış ve kar uyarısı: Ulaşım durma noktasına gelebilirYurt
Skandalın adı: Bıçak parası! O profesör cezaevine gönderildiSkandalın adı: Bıçak parası! O profesör cezaevine gönderildiYurt
En yüksek mevduat getirisi hangi bankada? İşte 400 bin TL'nin aylık getirisiEn yüksek mevduat getirisi hangi bankada? İşte 400 bin TL'nin aylık getirisiEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ali Yerlikaya içişleri bakanlığı Trafik kuralları trafik cezası
Günün Manşetleri
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
İlk duruşma tarihi belli oldu!
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
İstanbul’da İklim Eylemi Konferansı düzenlendi
İstanbul Sultangazi’de yangın
''Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız''
9 üniversitenin rektörü değişti
Verilen cezalar duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Çok Okunanlar
BİM 12 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında BİM 12 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında
En yüksek mevduat getirisi hangi bankada? En yüksek mevduat getirisi hangi bankada?
Meteoroloji il il açıkladı Meteoroloji il il açıkladı
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor 5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
Gram altında tarihi rekor! Gram altında tarihi rekor!