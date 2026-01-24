Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu: Yayaların canını hiçe sayan sürücü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da yaya geçidinde yaşanan tehlikeli bir olaya ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşlara bir aracın yol verdiği, ancak sol şeritten hızla gelen bir kamyonun yayaları tehlikeye attığı anlar yer aldı.

Olayın ardından yapılan incelemede, yaya önceliğini hiçe sayarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan kamyon sürücüsünün C.A. olduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya, sürücünün yakalandığını ve hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında,

“Videoda gördüğünüz gibi yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara, sağ taraftaki araç yol verirken, sol taraftan hızla gelen kamyon az kalsın çarpıyordu.

Kütahya’da yaya geçidinden hızla geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, yaya önceliğini hiçe sayan C.A. isimli sürücü yakalandı.

Gereği Yapıldı Yeni Trafik Kanunu Teklifindeki Hedefimiz, Sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır.

Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, Denetim mekanizmaları, bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır, Trafik Kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir.

Ceza, anlık; Trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz.” dedi.