Bakan Yerlikaya Samsun'da konuştu: Amasya ve Samsun'da sel riski sürüyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da konuştu. Yerlikaya Samsun ve çevresi için sel riskinin devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, vatandaşlardan yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Samsun'da yaptığı konuşmada sel riskinini sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, sel felaketiyle ilgili bilgi vererek şunları belirtti:
- Üç vatandaşımızın içinde olduğu araç sele kapılmıştır. Bir vatandaşımız kurtarılmış, bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın arama çalışmaları da sürüyor.
Yerlikaya, kaybolan vatandaşın arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, çalışmaların büyük bir hassasiyetle devam ettiğini aktararak şunları söyledi:
- Yaraları sarmakla ilgili bütün çalışmalar büyük bir hassasiyetle, büyük bir özveriyle sürüyor. Hepimize tekrar geçmiş olsun. AFAD ve Meteoroloji'den yapılan uyarılara lütfen dikkat edelim. Samsun için yapılan turuncu uyarı yarın Ordu'ya doğru gidecek.
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