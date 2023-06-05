Bakan Yerlikaya Samsun'da konuştu: Amasya ve Samsun'da sel riski sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Samsun'da yaptığı konuşmada sel riskinini sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, sel felaketiyle ilgili bilgi vererek şunları belirtti:

- Üç vatandaşımızın içinde olduğu araç sele kapılmıştır. Bir vatandaşımız kurtarılmış, bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın arama çalışmaları da sürüyor.

Yerlikaya, kaybolan vatandaşın arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, çalışmaların büyük bir hassasiyetle devam ettiğini aktararak şunları söyledi: