Bakan Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili ilk açıklama

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem, çevre illerde de hissedilmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri sahada gerekli tarama çalışmalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”