Bakan Yerlikaya'dan kuvvetli yağış uyarısı: 5 ilçede okullar tatil edildi

Yurdu esir alan yağışların ardından sahaya inen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Samsun’un Canik ilçesinde bulunan Gülsan Küçük Sanayi Sitesi’nde selden mağdur olan esnafı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. İncelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya dün akşamdan itibaren Samsun, Sinop, Amasya ve Kastamonu’nda yoğun yağmur yağışıyla beraber olumsuzluklar yaşandığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, Samsun’un Ladik ilçesinde 1, Amasya Kışlacık Köyü’nde 1 olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişiyle ilgili de arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

5 İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

- Samsun başta olmak üzere Sinop’ta, Amasya’da, Kastamonu’da yoğun yağmur ve onun peşinden maalesef bazı olumsuzluklar yaşandı. Samsun Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi köprüde bir aracın mahsur kaldığını, hemen olay yerine intikal eden arkadaşlarımız araçta mahsur kalanları kurtardı. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesinde sele kapılan 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz tüm yakınlarına. Bugün 5 ilçemizde öğretime ara verildi. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy ilçelerimizde. Bugün özellikle ben Samsun’a geldim. Çünkü gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gerek buradaki bölge müdürlüğünden tekrar bu saat itibariyle teyit aldık. Yine yoğun yağış ile ilgili turuncu alarm verildi. Dolayısıyla ben Samsunlu hemşerilerimden, kardeşlerimden hassasiyet bekliyorum. Dikkatli olmalarını bekliyorum.

6 İLDEN BÖLGEYE TAKVİYE

6 ilden bölgeye takviye yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, şöyle aktardı:

- Sinop ile ilgili yoğun yağışlar neticesinde Ayancık ilçesi Yeniçam mevkisinde dere taşması meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma hamdolsun olmamıştır. Ayancık ilçesi Kestanelik Köyü’nde mahsur kalan 8 vatandaşımız güvenli noktaya alındı. Sinop Ayancık Karayolu Şerefiye Köyü mevkisinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş, köprünün altı temizlenmiştir. Sinop merkezi ile karayolu ulaşımı açık durumdadır. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Sinop İl Özel İdare ve belediye gayret göstermektedir. Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerindeki vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD tarafından gerekli koordinasyonlar yapılmıştır.

"KASTAMONU GENELİNDE 38 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kastamonu ilçesinde 38 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: