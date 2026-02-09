Bakan Yumaklı: "23 yılda 352 içme suyu tesisini tamamladık''

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ın acil içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Kısık Projesi'ni yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, su yatırımları konusunda belediyelere önemli mesajlar verdi.

SU SİYASET ARACI DEĞİL VATANDAŞLIK HAKKI

Yerel yönetimlerin sorumluluk alanına giren konularda bakanlık olarak her türlü desteği verdiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti: "Asli görevi vatandaşa içme suyu götürmek olan belediyelerin talep etmesi halinde, bu yatırımlarını yapmalarında kendilerine destek oluyoruz. Ayrım gözetmeksizin protokoller imzalıyor ve profesyonel projeler geliştiriyoruz. Son 23 yılda, bu şekilde 352 içme suyu tesisini tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Kapımız, vatandaşımızın su ihtiyacını merkeze alan her belediyeye sonuna kadar açıktır."

DEPREM BÖLGESİNE 110 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Deprem bölgesindeki inşa ve ihya sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, tarımsal altyapı ve su yatırımları için ayrılan kaynağa dikkat çekti. Bakanlık olarak bölgede yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayan Yumaklı, "Bugüne kadar deprem bölgesinde, Devlet Su İşleri eliyle, 459 su ve sulama tesisi için 60 milyar lira yatırım yaptık. Devam edenlerle birlikte bu rakam 110 milyar liraya ulaşacak. Bu yatırımlarla vatandaşımızın içme suyu ihtiyacını, çiftçilerimizin sulama suyu ihtiyacını karşıladık, karşılıyoruz" dedi.

23 YILDA 352 İÇME SUYU TESİSİ TAMAMLANDI

Yumaklı, "Toplam 8,5 milyar lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında baraj, içme suyu arıtma tesisi, regülatör ve isale hattı inşa edeceğiz. Şu anda yapım aşamasında olan 4,1 milyar lira maliyetli Kısık İçme Suyu Regülatörü-Ayvalı Barajı Bağlantısı İsale Hattı ile 75 kilometre uzunluğunda ve bin 400 mm çapında çelik boru hattı inşa edeceğiz. Böylece, Kahramanmaraş'ın acil içme suyu ihtiyacını, kalıcı şekilde çözüme kavuşturacağız. Su, hayatın kaynağıdır ve tıpkı tarım gibi, gıda gibi siyaset üstü bir beka meselesidir. Biz, içme ve kullanma suyunu bir siyaset aracı değil, bir vatandaşlık hakkı olarak görüyoruz. Asli görevi vatandaşa içme suyu götürmek olan belediyelerin talep etmesi halinde, bu yatırımlarını yapmalarında kendilerine destek oluyoruz. Ayrım gözetmeksizin protokoller imzalıyor ve profesyonel projeler geliştiriyoruz. Son 23 yılda, bu şekilde 352 içme suyu tesisini tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Kapımız, vatandaşımızın su ihtiyacını merkeze alan her belediyeye sonuna kadar açıktır. Bu tesislerin hayata geçirilmesinde bize en büyük cesareti, Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği vermiştir" ifadelerini kullandı.