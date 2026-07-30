Bakan Yumaklı açıkladı: 110 orman yanında son durum ne?

İşte Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

Dünden bu yana ülkemiz genelinde 69’u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 110’unu çok şükür tamamen kontrol altına aldık. Son açıklamamızdan sonra; gece saat 2’de Muğla Fethiye Üzümlü’de yeni bir yangın meydana geldi. Bu yangının enerjisini düşürdük.

Dün son yaptığımız açıklamada büyük ölçüde kontrol olarak ifade ettiğimiz; Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangını daha tamamen kontrol altına aldık.

Şu an sahada 21 uçak, 69 helikopter, 500’e yakın arazöz ve 3 bin 500’den fazla personelimiz sahada görev yapmaktadır.