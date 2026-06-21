Bakan Yumaklı açıkladı! Kene ve kahverengi kokarca ile mücadele için 51 Bin kanatlı doğaya salınıyor

Bakan Yumaklı, kene ve kahverengi kokarca ile mücadele hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, salınacak türlerin biyolojik mücadeleye büyük destek vereceğini belirtti.

62 İl Ve 156 Farklı Alanda Salım Gerçekleştirilecek

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaban hayatının desteklenmesi ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesis edilmesi amaçlanıyor.

Üretim Merkezleri:

Keklik Üretimi: Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda,

Sülün Üretimi: Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'deki istasyonlarda gerçekleştiriliyor.

Planlanan Salım Noktaları:

Kınalı Keklik: 50 ilde, 116 noktada,

Sülün: 16 ilde, 34 noktada,

Çil Keklik: 5 ilde, 6 noktada olmak üzere toplamda 62 ilde, 156 farklı alanda salım yapılacak.

"10 Yılda 1 Milyon Kanatlıyı Doğayla Buluşturduk"

Yayınlanan verilere göre, üretim merkezlerinde yetiştirilen kanatlı yaban hayvanlarının son dönemdeki salım istatistikleri şu şekildedir:

2025 Yılı: 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün doğaya bırakıldı.

Bu Yılın Hedefi: 39 bin 250 keklik ve 11 bin 750 sülün (Toplam 51 bin kanatlı).

Son 10 Yılın Toplamı: Yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bin sülün olmak üzere, 1 milyon kanatlı doğayla buluşturuldu.

Salım Yapılan Alanlar 3 Yıl Süreyle Ava Kapatılıyor

Salım alanlarının seçiminde türlerin ekolojik gereksinimleri, habitat uygunluğu, besin/su kaynakları, barınma imkanları, yırtıcı baskısı, insan faaliyetleri ve geçmiş izleme sonuçları dikkate alınıyor.

Zararlılarla mücadele stratejisine ilişkin Bakan Yumaklı şu bilgileri paylaştı:

"Keklik ve sülün salımları, kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye de katkı sağlıyor. Özellikle keklikler, salım öncesinde kene tutulumuna karşı ilaçlanıyor. Sülünler ise tarım zararlısı kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında, Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde doğaya bırakılacak. Ayrıca salım yapılan alanlar, 3 yıl süreyle ava kapatılmaktadır. Bütün amacımız, yaban hayatının korunması, geliştirilmesi, bu alanlardan şuurlu, planlı faydalanılması, sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla, gelecek nesillere intikalinin sağlanmasıdır."