Bakan Yumaklı: "4 gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam ediyoruz"

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Toplamda 9 köy tahliye edildi. 9 köyden 29 vatandaşımızı KYK yurtlarına yerleştirdik. Yangından yaklaşık 1500 hektar alan etkilendi. Devlet hastanesinden 14 kişi nakledildi. 150 hastamız şu anda 60 ambulansla bekletiliyor. Önlemler alındı. Sosyal medyada speküle edilen bu durumu açıklayalım. Üniversitede de teyakkuz devam ediyor ama boşaltma durumu söz konusu değil.

"RÜZGAR VE NEM SEVİYESİ GÜNDÜZ OLDUĞU GİBİ ZORLAYICI DEĞİL"

- Rüzgar ve nem seviyesi gündüz olduğu gibi zorlayıcı değil. Sabah 6'dan itibaren artış söz konusu olacak. Gece olması sebebiyle yere inemeyen uçaklarımız var ancak 4 gece görüş helikopteriyle mücadeleye devam ediyoruz. 1500'e yakın personel çalışıyor. Gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları yine mücadeleye katılacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı, boğaz tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Ancak sabahın ilk saatlerinde çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmış olacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız burada ciddi mücadele veriyorlar. Şu anda alevlere karşı mücadele eden arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum.

"YANGINLARIN YÜZDE 90'I İNSAN UNSURU"