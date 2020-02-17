Bakanı Pakdemirli açıkladı! 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.
YURT 17.02.2020, 12:06 17.02.2020, 12:37
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.
Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak."
Bakan Pakdemirli: "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız."