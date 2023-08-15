Bakanlık 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sosyal medyada dolaşıma giren "Aşık çocuk beni gizlice izliyor" başlıklı videoya ilişkin hukuki süreç başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuyla ilgili hukuki süreç başlattı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal platformda yer alan video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz tesir oluşturacağı ve iyilik hallerine zarar vereceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Çocukların söz konusu içeriklere maruz kalmasının sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 14 Ağustos 2023 tarihinde "erişim engeli/içeriğin kaldırılması" için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesi gereğince çocukların psiko-sosyal gelişimleri ve iyilik halleri Bakanlığımızın en önemli önceliklerindendir. Bu kapsamda çocuklarımızı yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubumuz aracılığıyla 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 168 zararlı içeriğe müdahale edilmiştir.  
# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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