Bakanlık düğmeye bastı: Uymayana ceza yağacak!

Ticaret Bakanlığı, ambalajlı su başta olmak üzere ambalajlı içecek ürünlerinde maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı ve haksız fiyat kapsamında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakanlık düğmeye bastı: Uymayana ceza yağacak!
Yayınlanma: Güncellenme:

Bakanlık, çevre politikalarıyla uyum içinde tüketicilerin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı.

DEPOZİTO GÜNCELLEMESİNİ FIRSATA ÇEVİRENLER TAKİBE ALINDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellendiği hatırlatıldı. Ancak bu güncelleme sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığının görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda konunun Ticaret Bakanlığınca derhal incelemeye alındığı aktarılırken, ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcilerinin, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık bir şekilde uyarıldığı ifade edildi.

AMBALAJKI SU VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE DEV DENETİM BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı, haksız kazanç sağlayanlara karşı sahada fiili denetimlerin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada konuya ilişkin şu net mesajlar verildi:

"Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz."

8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar dikkat: Aşırı sıcak alarmı verildi!8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar dikkat: Aşırı sıcak alarmı verildi!Yurt
Dövizde gece mesaisi hareketli geçti! 7 Temmuz Dolar ve Euro bugün ne kadar?Dövizde gece mesaisi hareketli geçti! 7 Temmuz Dolar ve Euro bugün ne kadar?Ekonomi
Hazine ve Maliye BakanlığI Denetim
Günün Manşetleri
Bakanlık düğmeye bastı
İsrail'in hezimetleri sonrası Netanyahu'nun koltuğu sallantıda!
ABD - NATO'nun Türkiye'ye kurduğu "Ukrayna" tuzağını anlattı!
5 ilde şiddetli sağanak, 2 bölgede fırtına alarmı
Vatan Partisi ve TGB'den zirve öncesi eylem
"Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz"
İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik tedbirleri değerlendirildi
Trump ve Netanyahu posterleri taş yağmuruna tutuldu
zincir marketler ve fırınlar için dev yönetmelik taslağı!
Sahte kazalarla 200 Milyon TL uçtu
Çok Okunanlar
5 ilde şiddetli sağanak, 2 bölgede fırtına alarmı 5 ilde şiddetli sağanak, 2 bölgede fırtına alarmı
Motorine dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! 7 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları Motorine dev zam pompa fiyatlarına yansıdı! 7 Temmuz il il güncel akaryakıt fiyatları
Altın fiyatlarında yön değişti! 7 Temmuz gram, çeyrek ve Ons Altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yön değişti! 7 Temmuz gram, çeyrek ve Ons Altın ne kadar oldu?
3 Milyon 100 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 3 Milyon 100 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Deprem mi oldu? 7 Temmuz 2026 son dakika depremleri açıklandı Deprem mi oldu? 7 Temmuz 2026 son dakika depremleri açıklandı