Bakanlık düğmeye bastı: Uymayana ceza yağacak!

Bakanlık, çevre politikalarıyla uyum içinde tüketicilerin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı.

DEPOZİTO GÜNCELLEMESİNİ FIRSATA ÇEVİRENLER TAKİBE ALINDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellendiği hatırlatıldı. Ancak bu güncelleme sonrasında, çeşitli üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığının görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda konunun Ticaret Bakanlığınca derhal incelemeye alındığı aktarılırken, ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcilerinin, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği hususunda açık bir şekilde uyarıldığı ifade edildi.

AMBALAJKI SU VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE DEV DENETİM BAŞLADI

Ticaret Bakanlığı, haksız kazanç sağlayanlara karşı sahada fiili denetimlerin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada konuya ilişkin şu net mesajlar verildi:

"Ticaret Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, çevre politikalarımızla uyum içinde; tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz."